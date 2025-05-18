مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً

توفي، اليوم الأحد، مُختار بلدة حسن الطفيلي، إثر إصابته بنوبة قلبية مُفاجئة.

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وكان الطفيلي يشغل المقعد الإختياري في البلدة لأكثر من 20 عاماً متواصلة، كما أنهُ كان مُرشحاً للانتخابات الحالية.