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لبنان
بالصور.. جولة تفقدية للّواء عبدالله ومواكبة للانتخابات من غرفة التحكّم في بيروت
Lebanon 24
18-05-2025
|
05:08
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مواكبةً للعملية الانتخابيّة في محافظات
البقاع
، بعلبك-الهرمل وبيروت، تفقّد اللواء رائد عبدالله جهوزيّة العناصر وتابع من غرفة المراقبة والتّحكّم في وحدة شرطة
بيروت
انطلاق العملية
الانتخابية
.
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وحضر مع عددٍ من قادة
الأجهزة الأمنية
اجتماعًا في
مكتب محافظ
البقاع لمتابعة سير الانتخابات.
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