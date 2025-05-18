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لبنان

بالصور.. جولة تفقدية للّواء عبدالله ومواكبة للانتخابات من غرفة التحكّم في بيروت

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:08
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مواكبةً للعملية الانتخابيّة في محافظات البقاع، بعلبك-الهرمل وبيروت، تفقّد اللواء رائد عبدالله جهوزيّة العناصر وتابع من غرفة المراقبة والتّحكّم في وحدة شرطة بيروت انطلاق العملية الانتخابية.
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وحضر مع عددٍ من قادة الأجهزة الأمنية اجتماعًا في مكتب محافظ البقاع لمتابعة سير الانتخابات.

 
 
 


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