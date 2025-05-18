رسالة من شرّي إلى الناخبين في بيروت

أعلن النائب أمين شرّي، ، أنّه "نصرّ على المناصفة والتشطيب هو عدو وأقول للمواطنين انتخبوا من تريدون لكن من دون تشطيب".

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وتوجّه شرّي إلى الناخبين، قائلاً:"لضرورة حضوركم وإثبات حيثيتكم وأنتم الضمانة لبيروت وفي لا أهداف سياسية".

واعتبر أنّ "الهدف هو الإنماء ونحن ندعم لائحة "بيروت بتجمعنا".