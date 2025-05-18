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لبنان

رسالة من شرّي إلى الناخبين في بيروت

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:11
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أعلن النائب أمين شرّي، صباح اليوم، أنّه "نصرّ على المناصفة والتشطيب هو عدو بيروت وأقول للمواطنين انتخبوا من تريدون لكن من دون تشطيب". 
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وتوجّه شرّي إلى الناخبين، قائلاً:"لضرورة حضوركم وإثبات حيثيتكم وأنتم الضمانة لبيروت وفي المجلس البلدي لا أهداف سياسية". 

واعتبر أنّ "الهدف هو الإنماء ونحن ندعم لائحة "بيروت بتجمعنا".  
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