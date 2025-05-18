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لبنان

بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:31
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كشفت غرفة العمليات في وزارة الداخليّة أنّه حتى الساعة، تمّ تسجيل 227 شكوى: 200 إداريّة، 25 إعلاميّة، و2 أمنيّة.
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