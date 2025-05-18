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لبنان

بعد انتشار صورة لهما... الرئاسة توضح: عون لا يعرف الشيخ موفق طريف

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:46
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أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه خلال توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر ، تقدم منه احد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه علما ان رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق ان التقاه. وتبين انه الشيخ موفق طريف ممثل الدروز في اسرائيل . وقد تعمدت هيئة البث الاسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة. 
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واشار مكتب الاعلام إلى ان مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الاعلام الاسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة ، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي  عموما ًوموقف الرئيس عون خصوصاً. وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الاسرائيلي فاقتضى التوضيح.
 
وكانت انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عون إلى جانب طريف وهما يتصافحان.

وبرز دور طريف في الفترة الماضية على الساحة السياسة لا سيما عقب التوترات التي سيطرت على الملف الدرزي في سوريا
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