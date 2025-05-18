بعد انتشار صورة لهما... الرئاسة توضح: عون لا يعرف الشيخ موفق طريف

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أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه خلال توجه رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا ، تقدم منه احد رجال الدين المشاركين في القداس وصافحه علما ان رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق ان التقاه. وتبين انه الشيخ ممثل الدروز في اسرائيل . وقد تعمدت هيئة البث الاسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة.واشار مكتب الاعلام إلى ان مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الاعلام الاسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة ، وهي لا تلغي حقيقة الرسمي عموما ًوموقف خصوصاً. وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الاسرائيلي فاقتضى التوضيح.