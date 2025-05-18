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لبنان

الحاج حسن أشاد بحضور المواطنين منذ الصباح إلى مراكز الاقتراع

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:00
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أشاد رئيس "كتلة بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن خلال جولته في مراكز الاقتراع في بعلبك، بـ "التفاعل الشعبي والحضور والإقبال وحضور المواطنين منذ الصباح الباكر".
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وأشار إلى أن "نسبة الإقتراع تتزايد، والقوى الأمنية تقوم بواجبها، والمندوبين أيضا يؤدون دورهم. بالتأكيد سوف تزداد النسبة خلال ساعات النهار، وبالتالي نتمنى من المندوبين أن يسرعوا العملية بسبب الطقس الحار والازدحام، خصوصا وأننا نجد بين المشاركين في العملية الانتخابية العديد من الأشخاص الكبار في السن، وهؤلاء نجلهم ونحترم إصرارهم على المشاركة في هذا الاستحقاق رغم المرض، وبشكل عام تسير الأمور بشكل جيد".
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