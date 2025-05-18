الحاج حسن أشاد بحضور المواطنين منذ الصباح إلى مراكز الاقتراع

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أشاد رئيس "كتلة " النائب الدكتور خلال جولته في مراكز الاقتراع في ، بـ "التفاعل الشعبي والحضور والإقبال وحضور المواطنين منذ الصباح الباكر".وأشار إلى أن "نسبة الإقتراع تتزايد، والقوى الأمنية تقوم بواجبها، والمندوبين أيضا يؤدون دورهم. بالتأكيد سوف تزداد النسبة خلال ساعات النهار، وبالتالي نتمنى من المندوبين أن يسرعوا العملية بسبب الطقس الحار والازدحام، خصوصا وأننا نجد بين المشاركين في العملية العديد من الأشخاص الكبار في السن، وهؤلاء نجلهم ونحترم إصرارهم على المشاركة في هذا الاستحقاق رغم المرض، وبشكل عام تسير الأمور بشكل جيد".