بشأن الرشوة الانتخابية... هذا ما كشفه محافظ البقاع

أعلن محافظ ، أنّه تلقى "3 أو 4 شكاوى حول رشوة انتخابية ولكن كل جرم يتطلب إثباتا".

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تابع: " تقوم بعملها وتتابع الموضوع ولم يحصل أي اشكال أمني أدى الى وقف العملية الإنتخابية".