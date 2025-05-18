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لبنان

بشأن الرشوة الانتخابية... هذا ما كشفه محافظ البقاع

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:55
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أعلن محافظ البقاع كمال أبو جوده، أنّه تلقى "3 أو 4 شكاوى حول رشوة انتخابية ولكن كل جرم يتطلب إثباتا".
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تابع: "الأجهزة الأمنية تقوم بعملها وتتابع الموضوع ولم يحصل أي اشكال أمني أدى الى وقف العملية الإنتخابية". 
 
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