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لبنان

عن لبنان... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي

Lebanon 24
18-05-2025 | 08:43
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي إطلاق نار من أراضيها".
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وأشار كاتس إلى أن "إسرائيل لا تنوي التدخل في هوية النظام بدمشق بل تهتم بأمنها فقط"، متابعاً "نعمل على إزالة التهديدات الاستراتيجية والحفاظ على سماء مفتوحة".

وقال: "أوصلنا رسالة واضحة مفادها أنه لن يُسمح المساس بدروز سوريا".
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