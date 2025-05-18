عن لبنان... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي

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وأشار إلى أن " لا تنوي التدخل في هوية النظام بدمشق بل تهتم بأمنها فقط"، متابعاً "نعمل على إزالة التهديدات الاستراتيجية والحفاظ على سماء مفتوحة".وقال: "أوصلنا رسالة واضحة مفادها أنه لن يُسمح المساس بدروز ".