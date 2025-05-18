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وكان بدر قد وصف اللائحة بأنها "الخيار المنطقي لجمهور المستقبل"، من دون أن يصدر عن " " أو قيادته أي اعتراض أو توضيح.ووفق ما تؤكده المصادر، فإن هذا الصمت المتعمّد يُقرأ كجزء من لغة سياسية إيحائية، يُراد منها إيصال رسالة مفادها:"إذا كنتم من جمهور ، فصوّتوا هنا."وتُعزّز هذه القراءة، بحسب المصادر نفسها، المواقف المتزايدة التي ينشرها نشطاء معروفون بانتمائهم إلى "تيار المستقبل" على ، والتي توحي بشكل واضح بتوجيهٍ ضمني نحو دعم لائحة "بيروت بتحبك" عبر تكرار شعارات داعمة وانتقادات موجهة للخصوم من دون أن تتخذ طابعاً رسمياً مباشراً.وتضيف المصادر أن هذا النوع من الخطاب لا يُعدّ جديداً في المشهد اللبناني، إذ غالباً ما يُستخدم التلميح بدل التصريح لاستثمار الولاءات من دون الدخول في مواجهة سياسية أو تحميل الفريق الغائب مسؤولية مباشرة.وبينما تلتزم قيادة "المستقبل" الصمت، يبقى السؤال: هل ستُترجم هذه الرسائل الرمادية أصواتاً فعلية ؟