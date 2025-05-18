في زيارة رسمية.. الرئيس عون إلى مصر غداً

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وحسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، من المتوقع أن يلتقي نظيره المصري لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، إلى جانب مناقشة الدعم المصري المستمر للبنان في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يمر بها,