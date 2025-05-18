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لبنان

في زيارة رسمية.. الرئيس عون إلى مصر غداً

Lebanon 24
18-05-2025 | 09:30
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يزور الرئيس جوزاف عون القاهرة غداً الاثنين في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر والتركيز على تطوير التعاون في مختلف المجالات.
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وحسبما أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية، من المتوقع أن يلتقي الرئيس عون نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، إلى جانب مناقشة الدعم المصري المستمر للبنان في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يمر بها,
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