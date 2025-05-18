بعد الحديث عن انسحابهم... ائتلاف "بيروت مدينتي" يرد ويوضح

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"يتم تداول بيان مزور يزعم انسحاب (بيروت مدينتي) من الانتخابات، نؤكد أن هذا الخبر كاذب ومفبرك بالكامل، ونعتبره محاولة يائسة لتضليل الناخبين قبل ساعات من إقفال الصناديق".أضاف البيان: "نحن مستمرون حتى اللحظة الأخيرة، والناس تدلي بأصواتها، ووجوه بيروت النزيهة واقفة على الأرض. ساعدونا في نشر الحقيقة، وردوا بصوتكن على الكذب".