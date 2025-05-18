عن انتخابات الجنوب... هذا ما كشفه وزير الداخلية

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أكد والبلديات أن "ما يهمنا كحكومة هو إعادة تكوين السلطات المحلية بانتخاب والاختيارية، اما أين توضع المراكز فهذا تفصيل، لان الأهم ان نثبت ان الجنوب كباقي المناطق".وأضاف في دردشة مع الإعلاميين في بشأن انتخابات الجنوب أن "هدفنا استراتيجي بإجراء العملية والنجاح فيها وتكوين مجالس بلدية بكل القرى الحدودية وهذا ما نسعى إليه كحكومة".وعن الهاجس الامني قال : "لسنا دولة انتحارية هناك اتصالات ومراجعات اجريناها...إجراءات العدو واعتداءاته واضحة ولكن نعمل وفق أجندة وسيادتها من هنا لا يناسبنا ان نرضخ أو نراجع بل المهم ان نحقق هدفنا".