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لبنان

عن انتخابات الجنوب... هذا ما كشفه وزير الداخلية

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:17
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "ما يهمنا كحكومة هو إعادة تكوين السلطات المحلية بانتخاب المجالس البلدية والاختيارية، اما أين توضع المراكز فهذا تفصيل، لان الأهم ان نثبت ان الجنوب كباقي المناطق".
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وأضاف في دردشة مع الإعلاميين في وزارة الداخلية بشأن انتخابات الجنوب أن "هدفنا استراتيجي بإجراء العملية الانتخابية والنجاح فيها وتكوين مجالس بلدية بكل القرى الحدودية وهذا ما نسعى إليه كحكومة".

وعن الهاجس الامني قال الحجار: "لسنا دولة انتحارية هناك اتصالات ومراجعات اجريناها...إجراءات العدو واعتداءاته واضحة ولكن نعمل وفق أجندة الدولة اللبنانية وسيادتها من هنا لا يناسبنا ان نرضخ أو نراجع بل المهم ان نحقق هدفنا".
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