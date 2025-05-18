بعد فوزه بمنصب نقيب الأطباء في طرابلس والشمال.. فرنجية يبارك للمقدسي

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‏كما شكر قطاع المهن الحرّة والنقابات في تيّار "المرده"، لاسيما القطاع الطبي، مثنيا "على مجهودهم ونشاطهم والتزامهم الدائم" وختم "إن شالله دايماً بالنجاح والنصر".