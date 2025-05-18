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لبنان

بعد فوزه بمنصب نقيب الأطباء في طرابلس والشمال.. فرنجية يبارك للمقدسي

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:47
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بارك النائب طوني فرنجيه على منصة "اكس"، للدكتور إبراهيم المقدسي، فوزه بمنصب نقيب الأطباء في طرابلس والشمال، متمنيا له "كل التوفيق في هذه المهمة الجديدة".
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‏كما شكر قطاع المهن الحرّة والنقابات في تيّار "المرده"، لاسيما القطاع الطبي، مثنيا "على مجهودهم ونشاطهم والتزامهم الدائم" وختم "إن شالله دايماً بالنجاح والنصر".
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