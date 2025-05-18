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لبنان

"درون" الجيش تحلّق في زحلة بعد إقفال الصناديق... ماذا يجري؟

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:34
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن الجيش يستخدم طائرات مسيّرة (درون) للمراقبة في زحلة، المعلقة ومحيطهما، بعد إقفال صناديق الاقتراع، وذلك ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى ضمان الهدوء ومنع أي توترات قد تلي العملية الانتخابية البلدية والاختيارية.
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