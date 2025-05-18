"درون" الجيش تحلّق في زحلة بعد إقفال الصناديق... ماذا يجري؟

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أفادت مندوبة " " أن الجيش يستخدم طائرات مسيّرة (درون) للمراقبة في ، المعلقة ومحيطهما، بعد إقفال صناديق الاقتراع، وذلك ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى ضمان الهدوء ومنع أي توترات قد تلي العملية البلدية والاختيارية.