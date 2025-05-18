بعد اقفال صناديق الاقتراع.. هذا ما قاله ضاهر عن الانتخابات

كتب النائب على منصة "اكس": "في هذه اللحظة بالذات، مع إقفال صناديق الاقتراع وحتى قبل صدور النتائج، نطوي صفحة الانتخابات البلديّة ونتجاوز خلافاتها وشعاراتها وشائعاتها، من دون أن ننجرّ يوماً الى خطابٍ انفعاليّ".

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وتابع: "اللي على بدّو يفوت" هي المحبّة بين أبنائها، على اختلاف انتماءاتهم، لكي يصنعوا غداً أفضل لمدينتهم. أمّا من باعدتنا عنهم الانتخابات، فسنلتقي معهم من جديد على بناء وطنٍ لا سلاح فيه إلا في يد الشرعيّة. هذا قرارنا ورؤيتنا… في قلب زحلة".