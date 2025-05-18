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لبنان

بعد اقفال صناديق الاقتراع.. هذا ما قاله ضاهر عن الانتخابات

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:34
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كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "اكس": "في هذه اللحظة بالذات، مع إقفال صناديق الاقتراع وحتى قبل صدور النتائج، نطوي صفحة الانتخابات البلديّة ونتجاوز خلافاتها وشعاراتها وشائعاتها، من دون أن ننجرّ يوماً الى خطابٍ انفعاليّ".
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وتابع: "اللي على زحلة بدّو يفوت" هي المحبّة بين أبنائها، على اختلاف انتماءاتهم، لكي يصنعوا غداً أفضل لمدينتهم. أمّا من باعدتنا عنهم الانتخابات، فسنلتقي معهم من جديد على بناء وطنٍ لا سلاح فيه إلا في يد الشرعيّة. هذا قرارنا ورؤيتنا… في قلب زحلة".
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