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لبنان

بعد انتهاء عملية التصويت.. الجيش يُحذّر من إطلاق النار!

Lebanon 24
18-05-2025 | 13:23
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أعلنت قيادة الجيش أنه ومع انتهاء عملية الاقتراع خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في اتخاذ التدابير الأمنية بهدف ضمان إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج.
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تجدد قيادة الجيش تحذيرها المواطنين من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر تحت طائلة الملاحقة والتوقيف.
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