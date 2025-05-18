بعد انتهاء عملية التصويت.. الجيش يُحذّر من إطلاق النار!

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أعلنت أنه ومع انتهاء عملية الاقتراع خلال والاختيارية في محافظات والبقاع وبعلبك ، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في اتخاذ التدابير الأمنية بهدف ضمان إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج.تجدد قيادة الجيش تحذيرها المواطنين من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر تحت طائلة الملاحقة والتوقيف.