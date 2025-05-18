في الجنوب.. فوز عدة بلديات بالتزكية

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في الجنوب، تتواصل مشهدية التزكيات في والاختيارية، حيث تُحسم النتائج في عدد متزايد من البلدات من دون خوض معارك انتخابية.فقد فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة – قضاء بالتزكية، لتنضم إلى سلسلة بلدات جنوبية سلكت المسار نفسه، بينها ، باريش، وحومين ، حاريص، الكنيسة، الحنية، بافلية، طورا، تولين، مارون الراس، وادي جيلو، ، ، عيتا الجبل، رب ثلاثين، ، عدشيت ، ديرقانون رأس ، دبعال، ، نفاخية، رشاف، بثتيات، طلوسة، الغندورية، ، ، ، صديقين، يارون، يانوح، برج قلاوية، بستيات، الزلوطية، كفرصير، قاقعية ، سيناي، عزة، ، كوثرية الرز، العدوسية، إرزاي، قناريت والقليلة.