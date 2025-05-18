Advertisement

لبنان

في الجنوب.. فوز عدة بلديات بالتزكية

Lebanon 24
18-05-2025 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1362441-638832016655587550.jpg
Doc-P-1362441-638832016655587550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الجنوب، تتواصل مشهدية التزكيات في الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث تُحسم النتائج في عدد متزايد من البلدات من دون خوض معارك انتخابية.
Advertisement

فقد فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون بالتزكية، لتنضم إلى سلسلة بلدات جنوبية سلكت المسار نفسه، بينها حبوش، باريش، وحومين الفوقا، حاريص، الكنيسة، الحنية، بافلية، طورا، تولين، مارون الراس، وادي جيلو، بني حيان، ميس الجبل، عيتا الجبل، رب ثلاثين، خربة سلم، عدشيت القصير، ديرقانون رأس العين، دبعال، الجبين، نفاخية، رشاف، بثتيات، طلوسة، الغندورية، حاروف، الطيري، كونين، صديقين، يارون، يانوح، برج قلاوية، بستيات، الزلوطية، كفرصير، قاقعية الجسر، سيناي، عزة، زبدين، كوثرية الرز، العدوسية، إرزاي، قناريت والقليلة.
مواضيع ذات صلة
فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء الزهراني
lebanon 24
19/05/2025 03:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في قضاء راشيا.. فوز 6 بلديات بالتزكية
lebanon 24
19/05/2025 03:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز 3 بلديات و23 مختارا في قضاء زحلة بالتزكية
lebanon 24
19/05/2025 03:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز بلديات شهابية الفاعور ودير الغزال وماسا في قضاء زحلة بالتزكية
lebanon 24
19/05/2025 03:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-05-18
17:29 | 2025-05-18
16:56 | 2025-05-18
16:36 | 2025-05-18
16:26 | 2025-05-18
16:14 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24