سلام التقى وزير الخارجية السوري.. هذا ما تم بحثه

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أعلن ، أنه التقى أمس السبت، برئيس الحكومة ، حيث ناقش معه ضرورة التسريع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في ، واتفقا على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.وقال ” نؤكد في الحكومة حرصنا الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن. ومن الطبيعي أن تستمر بعض تداعيات سنوات الحرب لفترة من الزمن، إلا أن ما يمكن ضمانه هو أن السوريين والسوريات سيبقون دائمًا على رأس قائمة أولوياتنا”.