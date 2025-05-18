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لبنان

سلام التقى وزير الخارجية السوري.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
18-05-2025 | 16:36
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أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه التقى أمس السبت، برئيس الحكومة نواف سلام، حيث ناقش معه ضرورة التسريع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية، واتفقا على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.
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وقال ” نؤكد في الحكومة السورية حرصنا الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن. ومن الطبيعي أن تستمر بعض تداعيات سنوات الحرب لفترة من الزمن، إلا أن ما يمكن ضمانه هو أن السوريين والسوريات سيبقون دائمًا على رأس قائمة أولوياتنا”.
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