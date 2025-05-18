تراجع نفوذ

شعر سياسي بتراجع نفوذه بعد التراجع الحاد في الإنتخابات البلدية، وتخلِّي الحلفاء عنه في أكثر من دائرة بسبب خلافات متراكمة معهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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