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لبنان

تراجع نفوذ

Lebanon 24
18-05-2025 | 18:00
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شعر تيار سياسي بتراجع نفوذه بعد التراجع الحاد في الإنتخابات البلدية، وتخلِّي الحلفاء عنه في أكثر من دائرة بسبب خلافات متراكمة معهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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