Advertisement

لبنان

اعتراض مهام "اليونيفل"يتفاعل: لا احتفاظ بالسلاح

Lebanon 24
18-05-2025 | 22:28
A-
A+
Doc-P-1362530-638832294115058157.jpg
Doc-P-1362530-638832294115058157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب معروف الداعوق في" اللواء": عاد حزب الله الى اسلوب اعتراض مهمات قوات الامم العاملة في جنوب لبنان، كلما اقتربت من مواقع او مستودعات سلاحه، متسترا بالاهالي، كما كان يفعل قبل قيامه باشعال المواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي تحت شعار اسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ارتدت عليه بحرب اسرائيلية دمرت البنية العسكرية للحزب، واغتيال كبار قادته السياسيين والعسكريين، واضطراره الى القبول بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار ١٧٠١، الذي يشمل نزع سلاحه جنوبا ومن كل لبنان.
Advertisement
يريد الحزب تكرار اسلوب اعتراض «اليونيفل» بالاسلوب نفسه، لترهيب عناصرها، واخافتهم وحملهم على مغادرة المناطق التي ينفذون مهام التفتيش والمراقبة فيها، لتحقيق هدف اساسي وهو الاحتفاظ بما تبقَّى من مستودعات سلاحه، بعيدا عن المصادرة ووضع اليد عليه .
هذه المرة، لوحظ ان تحرك الحزب متسترا بالاهالي، بعد صدور بيان «اليونيفل»، التي اعلنت فيه مصادرة ٢٢٥ مستودعا وموقعا للحزب جنوبا، وكشفت ان العناصر المدنية التي هاجمتها لمنعها من اكمال مهمتها للتفتيش بالمنطقة، تسلحوا بآلات حادة والعصي، وردت على كل الاتهامات التي اتهمتها بانها تجاوزت  مهمامتها المنصوص عليها بقرار انتدابها الى لبنان، بأنها غير صحيحة على الاطلاق.
الخلاصة ان الحزب يريد تطويع «اليونيفل»، او تخويفها، للتستر على مواقعه ومراكزه غير المكشوفة حتى اليوم، كما فعل في السنوات التي سبقت عملية طوفان الاقصى، مع فارق كبير، وهو انه حتى لو استطاع تحقيق ما يسعى اليه، فان الظروف الحالية بعد التغييرات المتسارعة بالمنطقة، وتبدُّل موازين القوى، وعلى الحدود الجنوبية تحديدا، وتكليف الجيش اللبناني بمهمة حفظ الامن والاستقرار بالمنطقة، تجعل من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بسلاحه، ظاهرا او مخفياً، حتى لو استطاع ارغام قوات اليونيفل الانسحاب من لبنان، وإن كان ذلك صعبا او حتى مستحيلا.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل لا تريد "اليونيفل" بل منطقة عازلة
lebanon 24
19/05/2025 09:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: لا للاحتفاظ بالسلاح في غير يدّ الدولة
lebanon 24
19/05/2025 09:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مساع لتعديل مهام اليونيفل واحياء مشروع الأبراج جنوباً الى الواجهة وسلام الى البقاع
lebanon 24
19/05/2025 09:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمهور يتفاعل مع نيكول سابا وكواليس خاصة بـ"ونقابل حبيب"
lebanon 24
19/05/2025 09:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-19
02:00 | 2025-05-19
02:15 | 2025-05-19
02:03 | 2025-05-19
01:45 | 2025-05-19
01:41 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24