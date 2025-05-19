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لبنان

قطاع يزدهر مجدداً.. العودة بعيدة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 02:45
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عاد قطاع العقارات المستأجرة الى الازدهار مجدداً، وارتفع الطلب على المنازل الجاهزة في الاونة الاخيرة لا سيما في منطقتي الشوف وعاليه، وجبيل والشمال، وبلغ سعر ايجار الشقق مستويات غير مسبوقة.
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وبحسب المعطيات فقد ازداد الطلب على الشقق المخصصة للايجار مع ارتفاع المخاوف لدى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب من تجدد العدوان الاسرائيلي وعرقلة  العدو عملية العودة الى البلدات الجنوبية واعادة اعمارها.
 
المصدر: لبنان 24
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