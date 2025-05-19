قطاع يزدهر مجدداً.. العودة بعيدة

Advertisement

عاد قطاع العقارات المستأجرة الى الازدهار مجدداً، وارتفع الطلب على المنازل الجاهزة في الاونة الاخيرة لا سيما في منطقتي وعاليه، وجبيل والشمال، وبلغ سعر ايجار الشقق مستويات غير مسبوقة.وبحسب المعطيات فقد ازداد الطلب على الشقق المخصصة للايجار مع ارتفاع المخاوف لدى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب من تجدد العدوان الاسرائيلي وعرقلة العدو عملية العودة الى البلدات الجنوبية واعادة اعمارها.