بيرم: نريد دولة مقتدرة وعادلة لا تسيّرها سفيرة

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شدد الوزير السابق بيرم على أننا "حرصاء على بناء الدولة، التي يجب عليها أن تعطينا إشارات، وأن تزرع الورود في أرض العزة على الحدود، وأن تفكّر بإعادة الإعمار لأهلنا الشرفاء، في الوقت الذي تستقبل فيه السواح بالورود، لأنه لولا هذه البيئة لما كان هناك دولة ولا جيش ولا مؤسسات ولا انتخابات ولا أي شيء آخر".وقال خلال احتفال تأبيني اقامه " "، في في تيريز:"نريد لجيشنا الوطني أن يكون قوياً، وأن يكون لدينا دولة مقتدرة وعادلة وعزيزة، لا تسيّرها سفيرة بالريموت كونترول، وتهددها من خلال الرسائل النصية والواتس آب، ونريد دولة تعكس عزة هؤلاء الأبطال الذين صنعوا معادلة الكرامة، ومنعوا وكل من معها من وحدات النخبة من أن يثبّتوا في بلدة واحدة خلال الحرب العدوانية على ، وهذا ما لم يحصل في التاريخ".وختم مشيراً إلى أننا "نحن من يفدي ضباطا وجنودا، ونحن من يبني البلد، وإذا كبرنا، لا نكبّر غيرنا، ولا نلغي أحداً، فنحن لسنا عنصريين، وإنما نحن الحجية الأخلاقية، وأهل الحياة الكريمة، وبالتالي، سنبقى نحتفظ بأوراق القوة في وجه عدو لا يحترم أي شيء في العالم، وبيننا وبينهم زمن طويل، وعلينا أن نؤدي التكليف، ونترك النتائج لله".