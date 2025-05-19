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لبنان

بيرم: نريد دولة مقتدرة وعادلة لا تسيّرها سفيرة

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:22
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شدد الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم على أننا "حرصاء على بناء الدولة، التي يجب عليها أن تعطينا إشارات، وأن تزرع الورود في أرض العزة على الحدود، وأن تفكّر بإعادة الإعمار لأهلنا الشرفاء، في الوقت الذي تستقبل فيه السواح بالورود، لأنه لولا هذه البيئة لما كان هناك دولة ولا جيش ولا مؤسسات ولا انتخابات ولا أي شيء آخر".
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وقال خلال احتفال تأبيني اقامه "حزب الله"، في مسجد الإمام المجتبى في السان تيريز:"نريد لجيشنا الوطني أن يكون قوياً، وأن يكون لدينا دولة مقتدرة وعادلة وعزيزة، لا تسيّرها سفيرة بالريموت كونترول، وتهددها من خلال الرسائل النصية والواتس آب، ونريد دولة تعكس عزة هؤلاء الشهداء الأبطال الذين صنعوا معادلة الكرامة، ومنعوا إسرائيل وكل من معها من وحدات النخبة من أن يثبّتوا في بلدة واحدة خلال الحرب العدوانية على لبنان، وهذا ما لم يحصل في التاريخ".

وختم مشيراً إلى أننا "نحن من يفدي الجيش اللبناني ضباطا وجنودا، ونحن من يبني البلد، وإذا كبرنا، لا نكبّر غيرنا، ولا نلغي أحداً، فنحن لسنا عنصريين، وإنما نحن الحجية الأخلاقية، وأهل الحياة العزيزة الكريمة، وبالتالي، سنبقى نحتفظ بأوراق القوة في وجه عدو لا يحترم أي شيء في العالم، وبيننا وبينهم زمن طويل، وعلينا أن نؤدي التكليف، ونترك النتائج لله".

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