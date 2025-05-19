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لبنان

العميد المتقاعد باخوس علوان رئيسًا لبلدية ايطو

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:23
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تم في مكتب قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية ايطو في قضاء زغرتا، وقد فاز بمنصب الرئيس العميد المتقاعد باخوس علوان، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس مايا طراد.
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