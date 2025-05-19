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لبنان

الصادق: الانتخابات البلدية أسقطت كل الأوهام

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:27
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 كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "أسقطت الانتخابات البلدية كل الأوهام وكشفت غرور البعض وعقلياتهم المتحجرة، وهوسهم بالمناصب، وحررتني نهائيًا من أثقال كنت قد ألقيتها منذ سنتين. سقطوا في حفرة تعاليهم، ورسموا الحد الفاصل بين النفاق والوضوح، وبين الجبن وشجاعة المواجهة. لن أزيح عن قناعاتي قيد أنملة، تاركًا الحكم للناس".
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