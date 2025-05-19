الصادق: الانتخابات البلدية أسقطت كل الأوهام

كتب النائب على منصة "إكس": "أسقطت كل الأوهام وكشفت غرور البعض وعقلياتهم المتحجرة، وهوسهم بالمناصب، وحررتني نهائيًا من أثقال كنت قد ألقيتها منذ سنتين. سقطوا في حفرة تعاليهم، ورسموا الحد الفاصل بين النفاق والوضوح، وبين الجبن وشجاعة المواجهة. لن أزيح عن قناعاتي قيد أنملة، تاركًا الحكم للناس".

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