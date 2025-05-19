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لبنان

ناصر الدين إلتقى في جنيف وزير الصحة الفرنسي

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:45
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توجه وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين إلى جنيف حيث يشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون في جنيف والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى السابع والعشرين من الحالي، تحت شعار: "ألم واحد من أجل الصحة. ومن أبرز مواضيعها الرعاية الصحية الشاملة ومناقشة استراتيجيات تعزيز أنظمتها وتأمين التمويل المستدام وتوفير الرعاية للفئات الهشة والضعيفة.
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وسيلقي الوزير ناصر الدين كلمة لبنان كما يعقد سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في الجمعية، وقد استهلها بلقاء وزير الصحة الفرنسي يانيك نودر Yannick Neuder الذي بحث معه في المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في مجال الصحة بدعم فرنسي ولا سيما مشاريع الرعاية الصحية الأولية وضمان الجودة والتوأمة بين مستشفيات حكومية لبنانية ومستشفيات فرنسية إضافة إلى الدعم التقني للمختبر المركزي.

وأكد الوزير الفرنسي خلال اللقاء إلتزام بلاده استمرارية التعاون ودعم وزارة الصحة العامة بما يعزز النظام الصحي اللبناني.

وفي تصريح للوزير الدكتور ناصر الدين، نوّه بالأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، وأكد "مضي الوزارة قدمًا في تطبيق خطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي، مضيفا أن لبنان، وتحت وطأة الأزمات المتلاحقة وآخرها الحرب الإسرائيلية، بات بحاجة للمزيد من الدعم كي يسلك نظامه الصحي سكة التعافي".

وشدد على "أهمية التعاون الدولي لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية من ضمن النظام الصحي العام نظرًا لفاعليته في تطوير خدمات الرعاية للبنانيين من الطبقات كافة ولا سيما الأكثر ضعفًا". كما لفت إلى أن "الوزارة تتطلع لتنفيذ مشروع التوأمة بين مستشفيات حكومية لبنانية وأخرى فرنسية بما يعزز قدرة المستشفيات على الصمود والنمو بعدما أثبتت دورها المحوري في الوقوف إلى جانب اللبنانيين وتقديم ما يحتاجون إليه من رعاية في مختلف الأزمات".
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