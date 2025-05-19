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لبنان

" إنماء طرابلس والميناء " اشادت بزيارات عون العربية

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:50
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اشادت جمعية "انماء طرابلس والميناء" في بيان "بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون  مصر، لا سيما وان دور القاهرة لطالما كان مميزا تجاه لبنان".
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ورأت الجمعية "ان هذه الزيارة وهي استكمالا لجولات الرئيس عون في الدول العربية، تأتي في اطار "تحسين وبناء افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واعادة لبنان الى الحاضنة العربية، واعادة دوره البناء والرائد بين اخوته العرب".

ورأت ان "تحركات الرئيس عون تصب في خدمة واستقرار لبنان ودعمه وتعزيز اواصر التعاون الاقتصادي مع الدول العربية بما يعزز الثقة بلبنان وعودة الاستثمارات اليه".
واكدت  ان "السماح لرعايا الدول الخليجية بالإتيان الى لبنان هو انجاز مع بداية صيف واعد"، مشيرة الى ان هذه "الخطوة تؤكد الثقة بالعهد والحكومة في لبنان وتؤكد ايضا ان اخواننا العرب اثبتوا ويثبتوا دائما محبتهم لهذا البلد ووقوفهم الى جانبه ودعمه على الصعد كافة".
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