" إنماء طرابلس والميناء " اشادت بزيارات عون العربية

Advertisement

اشادت جمعية "انماء والميناء" في بيان "بزيارة رئيس الجمهورية العماد عون مصر، لا سيما وان دور لطالما كان مميزا تجاه ".ورأت الجمعية "ان هذه الزيارة وهي استكمالا لجولات في ، تأتي في اطار "تحسين وبناء افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واعادة لبنان الى الحاضنة العربية، واعادة دوره البناء والرائد بين اخوته العرب".ورأت ان "تحركات الرئيس عون تصب في خدمة واستقرار لبنان ودعمه وتعزيز اواصر التعاون الاقتصادي مع الدول العربية بما يعزز الثقة بلبنان وعودة الاستثمارات اليه".واكدت ان "السماح لرعايا الدول الخليجية بالإتيان الى لبنان هو انجاز مع بداية صيف واعد"، مشيرة الى ان هذه "الخطوة تؤكد الثقة بالعهد والحكومة في لبنان وتؤكد ايضا ان اخواننا العرب اثبتوا ويثبتوا دائما محبتهم لهذا البلد ووقوفهم الى جانبه ودعمه على الصعد كافة".