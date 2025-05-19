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لبنان

افتتاح المركز التدريبي في مستشفى رفيق الحريري

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:50
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 يفتتح  مستشفى رفيق الحريري الجامعي (RHUH) المركز التدريبي الجديد، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ومركز عمليات طوارئ الصحة العامة (PHEOC)، ظهر غد الثلاثاء في الفيلا رقم 1 - مبنى المستشفى. 
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يمثّل هذا المركز خطوة متقدمة في الجهود المشتركة لتعزيز التعليم الصحي والاستعداد للطوارئ في لبنان.
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