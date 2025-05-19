افتتاح المركز التدريبي في مستشفى رفيق الحريري

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يفتتح (RHUH) المركز التدريبي الجديد، بالتعاون مع (ICRC) ومركز عمليات طوارئ الصحة العامة (PHEOC)، ظهر غد الثلاثاء في الفيلا رقم 1 - مبنى المستشفى.يمثّل هذا المركز خطوة متقدمة في الجهود المشتركة لتعزيز التعليم الصحي والاستعداد للطوارئ في .