الخطيب: انتصار بيروت والبقاع ثمرة روح المقاومة

Advertisement

واعتبر الشيخ الخطيب في بيان أن "روح وشهداءها كانت حاضرة في هذا الاستحقاق، الذي أراده البعض صراعاً سياسياً لإثبات هزيمة طرف بعينه، فجاء الردّ الشعبي حاسماً ومفعماً بالمسؤولية الوطنية"، مثنياً على دور الأهالي في "الحفاظ على العيش المشترك عبر تثبيت المناصفة في مجلس بلدية بيروت".ودعا المجالس البلدية المنتخبة إلى أن تكون على مستوى الثقة، عبر العمل الجاد لخدمة المواطنين، في ظل الحاجة الماسة للإعمار والتنمية بعد الحرب الأخيرة.وفي سياق الاستحقاق البلدي المقبل، شدد الخطيب على أهمية استكمال الجولة الأخيرة من الانتخابات في الجنوب بهدوء، ملاحظاً أن لوائح التزكية شملت حتى الآن أكثر من خمسين بلدة، ما يعكس وعياً عاماً بالظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.وختم مطالباً الحكومة بـ"دعم المجالس البلدية المنتخبة للقيام بدورها في بلسمة جراح الأهالي وتحريك عملية الإعمار، وبذل الجهود لمحاسبة وإجبارها على الانسحاب تمهيداً لعودة إلى أرضهم".وكان الخطيب قد التقى في مقر المجلس على طريق ، الزميل ، عضو مجلس نقابة محرري الصحافة وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وجرى عرض للأوضاع العامة في والمنطقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)