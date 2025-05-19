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لبنان

الخطيب: انتصار بيروت والبقاع ثمرة روح المقاومة

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:00
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توجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بالتهنئة إلى "الثنائي الوطني، حركة أمل وحزب الله"، وأهالي بيروت والبقاع، على "الفوز الساحق في الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية"، مشيداً بالإدارة الحكيمة التي خاضت بها قيادة الحركة والحزب هذه المعركة.
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واعتبر الشيخ الخطيب في بيان أن "روح المقاومة وشهداءها كانت حاضرة في هذا الاستحقاق، الذي أراده البعض صراعاً سياسياً لإثبات هزيمة طرف بعينه، فجاء الردّ الشعبي حاسماً ومفعماً بالمسؤولية الوطنية"، مثنياً على دور الأهالي في "الحفاظ على العيش المشترك عبر تثبيت المناصفة في مجلس بلدية بيروت".

ودعا المجالس البلدية المنتخبة إلى أن تكون على مستوى الثقة، عبر العمل الجاد لخدمة المواطنين، في ظل الحاجة الماسة للإعمار والتنمية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وفي سياق الاستحقاق البلدي المقبل، شدد الخطيب على أهمية استكمال الجولة الأخيرة من الانتخابات في الجنوب بهدوء، ملاحظاً أن لوائح التزكية شملت حتى الآن أكثر من خمسين بلدة، ما يعكس وعياً عاماً بالظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وختم مطالباً الحكومة بـ"دعم المجالس البلدية المنتخبة للقيام بدورها في بلسمة جراح الأهالي وتحريك عملية الإعمار، وبذل الجهود لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على الانسحاب تمهيداً لعودة النازحين إلى أرضهم".

وكان الخطيب قد التقى في مقر المجلس على طريق المطار، الزميل علي يوسف، عضو مجلس نقابة محرري الصحافة وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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