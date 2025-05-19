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لبنان

نفضة وقرار صارم قريبا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 08:34
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أكّد مصدر امني لـ"لبنان24" أنّ وزارة الداخلية حسمت قرارها لناحية ملاحقة مطلقي النار، مؤكدة أن هذا الملف فتح على مصراعيه.
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وشدّد المصدر الأمني على أنّ هناك تراخيص بحمل السلاح صدرت سابقا قد تعاود وزارة الداخلية النظر بأمرها في حال ثبت أنّ أصحاب التراخيص قد استعملوا السلاح في أي مناسبة كانت.

وأكّد المصدر أن العمل مستمر، وسيتبين خلال الأيام المقبلة حجم التوقيفات الجديدة وسط متابعة حثيثة لأي شكوى أو فيديو قد ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: خاص لبنان 24
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