نفضة وقرار صارم قريبا

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أكّد مصدر امني لـ" " أنّ حسمت قرارها لناحية ملاحقة مطلقي النار، مؤكدة أن هذا الملف فتح على مصراعيه.وشدّد المصدر الأمني على أنّ هناك تراخيص بحمل السلاح صدرت سابقا قد تعاود وزارة الداخلية النظر بأمرها في حال ثبت أنّ أصحاب التراخيص قد استعملوا السلاح في أي مناسبة كانت.وأكّد المصدر أن العمل مستمر، وسيتبين خلال الأيام المقبلة حجم التوقيفات الجديدة وسط متابعة حثيثة لأي شكوى أو فيديو قد ينتشر عبر .