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لبنان

ميقاتي قام بجولة في معرض الكتاب: لبنان عاصمة الثقافة

Lebanon 24
19-05-2025 | 09:05
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قام الرئيس نجيب ميقاتي بجولة على فعاليات الدورة السادسة والستين من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في مركز سي سايد أرينا على الواجهة البحرية بيروت.
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وقد شارك الرئيس ميقاتي في توقيع كتاب وزير البيئة السابق ناصر ياسين بعنوان“كسر القوالب: المجتمع المدني وصنع السياسات العامة في العالم العربي".
والكتاب الذي اعده ياسين بالتعاون مع فاطمة الموسوي ومحمود حيدر، بمشاركة مجموعة من الباحثين والباحثات في العالم العربي، عبارة عن  قراءات نقدية لمشروع بحثي من البدايات حتى الخلاصات.
كذلك قام الرئيس ميقاتي بجولة في ارجاء المعرض مستفسرا عن آخر الاصدارات. 
وفي ختام الجولة قال: معرض بيروت للكتاب كان ولا يزال ملتقى للمساحاتُ المشتركةُ الكثيرة، وفي فترة التقدم التكنولوجي، ظنّ الناس انهم نسوا الكتب، لكن اليوم خلال المعرض السنوي الذي ينظمه النادي الثقافي العربي نرى الحشد الكبير من السيدات والرجال والأولاد، ذلك يعني أن لبنان لا يزال مهتما بالثقافة وهو عاصمة الثقافة وهذا الشيئ يكبر القلب".
 
 
 
 
 
 
 
 
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