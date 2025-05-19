ميقاتي قام بجولة في معرض الكتاب: لبنان عاصمة الثقافة



Advertisement وقد شارك في توقيع كتاب السابق بعنوان“كسر القوالب: وصنع السياسات العامة في العالم العربي".

والكتاب الذي اعده ياسين بالتعاون مع ومحمود ، بمشاركة مجموعة من الباحثين والباحثات في العالم العربي، عبارة عن قراءات نقدية لمشروع بحثي من البدايات حتى الخلاصات.

كذلك قام الرئيس بجولة في ارجاء المعرض مستفسرا عن آخر الاصدارات. قام بجولة على فعاليات السادسة والستين من معرض العربي الدولي للكتاب في على الواجهة البحرية بيروت.وقد شارك في توقيع كتاب السابق بعنوان“كسر القوالب: وصنع السياسات العامة في العالم العربي".والكتاب الذي اعده ياسين بالتعاون مع ومحمود ، بمشاركة مجموعة من الباحثين والباحثات في العالم العربي، عبارة عن قراءات نقدية لمشروع بحثي من البدايات حتى الخلاصات.كذلك قام الرئيس بجولة في ارجاء المعرض مستفسرا عن آخر الاصدارات.

وفي ختام الجولة قال: معرض بيروت للكتاب كان ولا يزال ملتقى للمساحاتُ المشتركةُ الكثيرة، وفي فترة التقدم التكنولوجي، ظنّ الناس انهم نسوا الكتب، لكن اليوم خلال المعرض السنوي الذي ينظمه نرى الحشد الكبير من السيدات والرجال والأولاد، ذلك يعني أن لا يزال مهتما بالثقافة وهو عاصمة الثقافة وهذا الشيئ يكبر القلب".