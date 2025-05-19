انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في مكتب قائمقام الكورة

Advertisement

جرى اليوم في مكتب قائمقام كاترين الكفوري بسرايا اميون وباشرافها عملية انتخاب رؤساء ونوابهم.وقد انتخب عن بلدية : رئيسا و كابي خليل غانم .وعن بلدية بتعبوره: طوني الياس المقدسي رئيسا وجاد تامر نائبا للرئيس.وعن بلدية بشمزين: يعقوب رئيسا وادوار فهيم ملكي نائبا للرئيس.وعن بلدية : برجيس رئيسا وبدوي انطوان الحتي نائبا للرئيس.وعن بلدية عفصديق: خليل فهد سابا رئيسا و الأيوبي نائبا للرئيس.وفي ختام العملية تمنت القائمقام "التوفيق والنجاح للبلديات المنتخبة". (الوكالة الوطنية للإعلام)