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لبنان

انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في مكتب قائمقام الكورة

Lebanon 24
19-05-2025 | 09:07
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جرى اليوم في مكتب قائمقام الكورة كاترين الكفوري  بسرايا اميون  وباشرافها عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم.
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وقد انتخب عن بلدية بترومين: جورج إلياس القبرصي رئيسا و كابي خليل غانم نائبا للرئيس.

وعن بلدية بتعبوره: طوني الياس المقدسي رئيسا وجاد نزار تامر نائبا للرئيس. 

وعن بلدية بشمزين: يعقوب ابراهيم شاهين رئيسا وادوار فهيم ملكي نائبا للرئيس. 

وعن بلدية بصرما: ايلي برجيس صليبا رئيسا وبدوي انطوان الحتي نائبا للرئيس. 

وعن بلدية عفصديق:  خليل فهد سابا رئيسا و محمد نجيب الأيوبي  نائبا للرئيس.

وفي ختام العملية الانتخابية تمنت القائمقام كفوري "التوفيق والنجاح  للبلديات المنتخبة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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