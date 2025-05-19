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لبنان

توقيف شخصين في طرابلس

Lebanon 24
19-05-2025 | 09:22
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نفّذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة في منطقة الزاهرية - طرابلس، حيث أوقفت م.ز وو.خ، بعد ضبط أسلحة حربية بحوزتهما، بحسب معلومات "لبنان 24".
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