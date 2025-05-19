إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في دير قانون النهر

Advertisement

أعلنت في حركة "أمل" و" "، في حفل أقيم في مزار الشهيد لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة ، في حضور مدير عام مركز الأبحاث والدراسات التربوية النائب السابق الدكتور ، مرشحي اللائحة وحشود من أهالي البلدة.وتحدث قصير فأكد "أن هذا التحالف بين حركة "أمل" و"حزب الله" يأتي تجسيدا للقرار الذي اتخذته قيادتا "أمل" و"حزب الله" في مواجهة هذه المرحلة الحساسة والخطيرة"، معتبرا أنه "قرار يصب حتماً في مصلحة أهلنا وأحبتنا في ، ولا سيما في هذا الاستحقاق الانتخابي في ".ولفت إلى "أن دور البلديات هو دور مهم كسلطة محلية وإطار إنمائي وخدماتي للقرى والبلدات، ويشكل مدماكا أساسيا ومهما في ردم الهوّة والفجوة التي يتركها غياب الدولة عن البلدات والقرى في تقديم الخدمات والإنماء لهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)