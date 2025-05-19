في وادي صربين... إستهداف دراجة ناريّة

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، دراجة ناريّة في وادي بلدة صربين في .

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وبحسب المعلومات، أُصيب شابان جراء الغارة، وهما من بلدة .

وعُلِمَ أنّ أحدهما كان يقود جراراً زراعيّاً، لحظة إستهداف المسيّرة للدراجة الناريّة.