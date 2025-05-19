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لبنان

كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:32
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ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بنسبة 29.3% خلال عام 2024، مسجلاً مليار دولار، مقابل 774 مليون دولار في عام 2023.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان بنسبة 43.8% خلال العام الماضي، لتسجل 762.8 مليون دولار، في حين تراجعت قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 2.3% لتبلغ 237.7 مليون دولار.
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واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في قصر الإتحادية، الرئيس جوزاف عون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان، وإستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة. (CNBC)
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