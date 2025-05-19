خريس: وحدة الجنوب في مواجهة الاستحقاق البلدي والعدوان الإسرائيلي

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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ، خلال احتفال تأبيني في بلدة ، أن الاستحقاق البلدي والاختياري المقبل يجب أن يكون مناسبة لتوحيد الصفوف في الجنوب، لا سيما بعد الدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة. وأشار إلى وجود توافق بين وحزب الله، مع السعي لتحقيق التزكية في أكبر عدد ممكن من البلدات الجنوبية.وشدّد على أن البلديات تتحمل عبئاً كبيراً في ظل ضعف التمويل الرسمي، إذ "لا تكفي الميزانيات لتغطية أجور العمال"، داعياً إلى تجاوز الحساسيات والخلافات.وتطرق إلى التهديدات المتواصلة، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات رغم بالقرار 1701، ومؤكداً أن "العدو هو من يعرقل تنفيذه". (الوكالة الوطنية للإعلام)