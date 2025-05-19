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لبنان

خريس: وحدة الجنوب في مواجهة الاستحقاق البلدي والعدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:02
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، أن الاستحقاق البلدي والاختياري المقبل يجب أن يكون مناسبة لتوحيد الصفوف في الجنوب، لا سيما بعد الدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة. وأشار إلى وجود توافق بين حركة أمل وحزب الله، مع السعي لتحقيق التزكية في أكبر عدد ممكن من البلدات الجنوبية.
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وشدّد خريس على أن البلديات تتحمل عبئاً كبيراً في ظل ضعف التمويل الرسمي، إذ "لا تكفي الميزانيات لتغطية أجور العمال"، داعياً إلى تجاوز الحساسيات والخلافات.

وتطرق إلى التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات رغم التزام لبنان بالقرار 1701، ومؤكداً أن "العدو هو من يعرقل تنفيذه". (الوكالة الوطنية للإعلام)






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