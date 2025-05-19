عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء

Advertisement

زار عضو "اللقاء " النائب ، وزير العدل ، وعرض معه المبادئ التي اعتمدت في مشروع لإستقلالية ، مفندا ايجابيات وسلبيات الخيارات التي نوقشت سابقا، مؤكدا حرصه على "تكريس هذه الاستقلالية في إطار من المعايير والضوابط، وفي إطار تكامل وتعاون السلطات".كما جرى بحث مفصل في اقتراح القانون المتعلق بإنشاء الصحية، والذي جرى درسه في اللجان النيابية وينتظر ملاحظات لإقراره في .وطلب من ابداء الرأي في اقتراح القانون الذي قدمه حول تنظيم ، والذي ستبدأ النيابية قريبا مناقشته. (الوكالة الوطنية)