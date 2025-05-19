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لبنان

في آخر منشور... هذا ما قاله وهاب

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:59
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على صفحته عبر "اكس":
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"حتى الآن لم تُحل قضية سبعة آلاف طالب من ابناء السويداء في الجامعات. إذا كنتم تخيرون الناس بين العلم والخبز والعيش أو الكرامة . أعرف السويداء جيداً ستختار الكرامة".
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