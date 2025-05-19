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لبنان

قبيل مغادرته مصر.. ماذا فعل الرئيس عون؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:50
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وجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، برقية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، شكر فيها الأخير على استقباله في مصر ومدى المحبة التي عكسها للبنان.
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وفي برقيته التي وجهها إلى السيسي قبيل إقلاع الطائرة الرئاسية اللبنانية من مصر، قال عون: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي، وانا اغادر والوفد المرافق لي، أجواء عاصمة جمهورية مصر العربية، أن اشكركم على الحفاوة التي لقيتها من فخامتكم خلال زيارتي إلى جمهورية مصر الشقيقة والتي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده او الموجود في الربوع المصرية الزاهرة".
 
وأضاف: "لقد كانت محادثاتنا اليوم مثمرة وايجابية والمواقف التي أعلمتموني بها والخطوات العملية التي تنوون اتخاذها لا سيما تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا، تركت عميق الاثر في نفسي، وسيكون لها، عند تنفيذها، انعكاساتها الايجابية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين".
 
وختم: "اذ اجدد شكري لفخامتكم، اتمنى لكم دوام الصحة والعافية للاستمرار  في قيادة مسيرة جمهورية مصر العربية  إلى مزيد من التقدم والنجاح. وفقكم الله وبارك خطاكم.. العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية".
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