قبيل مغادرته مصر.. ماذا فعل الرئيس عون؟

وجّه رئيس الجمهورية ، برقية إلى نظيره المصري ، شكر فيها الأخير على استقباله في مصر ومدى المحبة التي عكسها للبنان.

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وفي برقيته التي وجهها إلى قبيل إقلاع الطائرة الرئاسية ، قال عون: "فخامة المحترم، رئيس مصر العربية، يطيب لي، وانا اغادر والوفد المرافق لي، أجواء عاصمة جمهورية مصر العربية، أن اشكركم على الحفاوة التي لقيتها من فخامتكم خلال زيارتي إلى جمهورية مصر الشقيقة والتي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده او الموجود في الربوع الزاهرة".

وأضاف: "لقد كانت محادثاتنا اليوم مثمرة وايجابية والمواقف التي أعلمتموني بها والخطوات العملية التي تنوون اتخاذها لا سيما تفعيل عمل ، تركت عميق الاثر في نفسي، وسيكون لها، عند تنفيذها، انعكاساتها الايجابية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وختم: "اذ اجدد شكري لفخامتكم، اتمنى لكم دوام الصحة والعافية للاستمرار في قيادة مسيرة جمهورية مصر العربية إلى مزيد من التقدم والنجاح. وفقكم الله وبارك خطاكم.. العماد رئيس ".