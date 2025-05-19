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لبنان

السفير الإيطالي يشيد بجهود جهاز أمن السفارات في حماية البعثات الدبلوماسية

Lebanon 24
19-05-2025 | 14:37
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زار سفير جمهورية ايطاليا  في بيروت، فابريتسيو مارتشيللي، يرافقه المستشار الامني دايفيد ستافانيا، قائد جهاز أمن السفارات  في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، مقدرا وشاكرا للجهود التي يقدمها الجهاز في حماية البعثات الديبلوماسية ومواكبة النشاطات التي تقوم بها وجرى التداول في الاوضاع العامة في لبنان. (الوكالة الوطنية)
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