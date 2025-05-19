السفير الإيطالي يشيد بجهود جهاز أمن السفارات في حماية البعثات الدبلوماسية

زار سفير ايطاليا في ، فابريتسيو مارتشيللي، يرافقه المستشار الامني ستافانيا، قائد جهاز أمن السفارات في العميد ، مقدرا وشاكرا للجهود التي يقدمها الجهاز في حماية البعثات الديبلوماسية ومواكبة النشاطات التي تقوم بها وجرى التداول في الاوضاع العامة في . (الوكالة الوطنية)

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