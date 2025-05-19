تبين أن الكثير ممن ترشحوا للانتخابات البلدية والاختيارية في مناطق مُختلفة، اختاروا تصاميم غير احترافية لصورهم واعلاناتهم، ما دفع بمعلقين للقول "دافعين الدعاية عالـ1500 ليرة، والظاهر ما في تمويل".

Advertisement

في المقابل، تبين أنَّ هناك مرشحين ولوائح دفعوا أموالاً باهظة لقاء الحملات الإعلانية والإعلامية، فيما تبين أن أسعار تصميم وطباعة الصور قد سجلت أرقاماً قياسية، وقد بدأ سعر طباعة الصورة الواحدة من 50 دولاراً وذلك بمعزلٍ عن تكلفة التصميم.