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لبنان

بيان لـ"تجمع موظفي الإدارة العامة".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-05-2025 | 15:19
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صدر عن "تجمع موظفي الإدارة العامة" بيان "عطفاً على بيانه السابق رقم ٧/٢٠٢٥" وجاء فيه: "... نظراً إلى البيان الأخير الصادر عن تجمع موظفي المالية، وبما أن خطوة تجمع موظفي الإدارة كانت دعماً لموظفي وزارة المالية ومنعاً لتعميم مسألة الدوام على باقي الوزارات، وبعد التواصل مع المعنيين في وزارة المال في ما يتعلق بزيادة الدوام وبعد أخذ ضمانات بعدم تطبيق هذا الأمر ، وبمعالجة البدل اليومي لمقدمي الخدمات الفنية، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، العودة الى العمل صباح يوم الثلاثاء  ٢٠/٥/٢٠٢٥.".
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أضاف البيان: "في هذه المناسبة، يتوجه تجمع موظفي الإدارة العامة بالشكر من جميع الزملاء الذين التزموا بالتوقف عن العمل، ويؤكد أن هذه الخطوة ستكون دافعاً قوياً في المرحلة القادمة، وأن التجمع يتابع بعض الأمور مع المعنيين، على أمل الوصول الى حلول مُرضِية تلبي جزءا من طموحات الموظفين، ولذلك، وإلى حين تطبيق الورقة المطلبية الصادرة عن الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة، يتمنى التجمع من جميع الزملاء، الجهوزية التامة للقيام بخطوات تصعيدية، في حال استمرت الحكومة بتجاهل حقوق موظفي الإدارة العامة". (الوكالة الوطنية)
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