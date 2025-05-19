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لبنان

خضر يكشف: هذا الأمر لم يحصل عند صدور نتائج الانتخابات في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
19-05-2025 | 15:20
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كتب مُحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه عبى منصة "إكس":
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"لم يُسجّل اي اطلاق نار مع صدور نتائج الإنتخابات البلدية في بعلبك الهرمل، نقدر وعي ومسؤولية الأهالي، كما نثمّن دور الأجهزة الأمنية".
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