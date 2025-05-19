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لبنان

بالفيديو.. هل سيجتمع "حزب الله" مع أحمد الشرع؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 15:34
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أميركا رفعت عن العقوبات سوريا وهو مطلب نادى به "حزب الله" مراراً، لكنه تحقق بعد سقوط بشار الأسد وتحديداً في عهد الرئيس أحمد الشرع.
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سوريا باتت اليوم جديدة تماماً ومصلحة لبنان في علاقات معها لأنها "شريان حيوي" له.. فهل سيؤيد حزب الله ذلك في ظل نظام يعاديه؟ وماذا تقول المصادر عن ذلك؟
 
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
 
 

 
 
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