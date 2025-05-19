بالفيديو.. هل سيجتمع "حزب الله" مع أحمد الشرع؟

أميركا رفعت عن وهو مطلب نادى به " " مراراً، لكنه تحقق بعد سقوط وتحديداً في عهد .

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سوريا باتت اليوم جديدة تماماً ومصلحة في علاقات معها لأنها "شريان حيوي" له.. فهل سيؤيد حزب الله ذلك في ظل نظام يعاديه؟ وماذا تقول المصادر عن ذلك؟

التفاصيل في الفيديو المُرفق:



