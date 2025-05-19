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لبنان

عملية نوعية لـ"أمن الدولة" في طرابلس.. من أوقفت هناك؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 15:51
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أوقفت القوة الضاربة في أمن الدولة كلًّا من المدعو "خ.س" وشقيقه، وذلك في محلة الضم والفرز في طرابلس.
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وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وعلم "لبنان24" أنَّ عملية التوقيف حصلت لتورط الشخصين المذكورين بعمليات تزوير وتجارة سيارات مسروقة.
 
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات نوعية تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة في الآونة الأخيرة بناء لتوجيهات المدير العام اللواء إدكار لاوندس الذي يواكب مختلف الملفات الأمنية شخصياً.
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