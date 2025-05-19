أوقفت القوة الضاربة في كلًّا من المدعو "خ.س" وشقيقه، وذلك في محلة الضم والفرز في .

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وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين إلى مقر في لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلم " " أنَّ عملية التوقيف حصلت لتورط الشخصين المذكورين بعمليات تزوير وتجارة سيارات مسروقة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات نوعية تقوم بها لأمن الدولة في الآونة الأخيرة بناء لتوجيهات اللواء إدكار لاوندس الذي يواكب مختلف الملفات الأمنية شخصياً.