اورتاغوس في بيروت الأسبوع المقبل: تنفيذ الاصلاحات وحسم ملف السلاح

تترقب الساحة السياسية الزيارة المتوقعة للمبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى بيروت
الأسبوع المقبل، حاملة رسالة من الإدارة الأميركية
بضرورة تنفيذ برنامج العمل التي التزمت به الحكومة اللبنانية
ورئيس الجمهورية في خطاب القسم والبيان الوزاري لا سيما لجهة الإصلاحات الضرورية الاقتصادية والمالية إضافة إلى قانون التعافي المالي، والاستمرار بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
، وحسم ملف سلاح حزب الله
وبسط سيطرة الدولة على
كامل أراضيها ومن ضمنها ملف السلاح داخل المخيمات.
وذكرت «البناء» أنه بحسب المعلومات فان اورتاغوس ستطلع المرجعيات الرئاسية والقيادات اللبنانية
على مسار التحولات الذي يحصل في المنطقة في ضوء القمم التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في الخليج
والتي انضم إليها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع
والرئيس التركي أردوغان
عبر الهاتف، وستؤكد المسؤولة الأميركية على ضرورة أن يلتحق لبنان
بمسار السلام الذي ستنضم إليه سوريا
بعد قرار رفع العقوبات
الأميركية عليها.
إلا أن أوساطاً مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن المبعوثة الأميركية لن تأتي بمواقف أو بلهجة عالية السقف كما في الزيارة الأولى، وذلك بعد تعرّضها لانتقادات واسعة من مرجعيات سياسية ووصل هذا الاستياء إلى واشنطن
، وبالتالي من المتوقع أن تنقل أورتاغوس المواقف نفسها لجهة السلاح والإصلاحات لكنة بلغة هادئة ومن دون وضع مهل زمنية بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة. كما لفتت الأوساط إلى أن الموقف الرسمي لن يتغير عما سمعته المبعوثة الأميركية في السابق لجهة ضرورة الضغط على إسرائيل
للانسحاب من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق القرار الـ1701 والتأكيد على حصريّة السلاح بيد الدولة من خلال الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله في إطار استراتيجية الأمن الوطني وأن لبنان يقف خلف الموقف العربي في موضوع السلام انطلاقاً من مبادرة السلام العربية في العام 2002.
وكتبت" اللواء": كشفت مصادر أميركية أن الولايات المتحدة
لم تعد تقبل بغير فكرة التطبيع، من زاوية معادلة جديدة أن لا مساعدات، ولا استثمارات قبل السير باتقافيات ابراهام.
وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية...والتسوية المطلوبة من لبنان هي:
اولا:التنازل الضمني عن مزارع شبعا
اذا اراد تجنب التطبيع المباشر.
ثانيا:سحب سلاح حزب الله وانهاء دوره العسكري بشكل نهائي
ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «امل-حزب الله»، بعد النتائج البلدية في الانتخابات الاخيرة..
رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى تتبين نتائج الانتخابات النيابية في العام المقبل.