اورتاغوس في بيروت الأسبوع المقبل: تنفيذ الاصلاحات وحسم ملف السلاح

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تترقب الساحة السياسية الزيارة المتوقعة للمبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى الأسبوع المقبل، حاملة رسالة من بضرورة تنفيذ برنامج العمل التي التزمت به ورئيس الجمهورية في خطاب القسم والبيان الوزاري لا سيما لجهة الإصلاحات الضرورية الاقتصادية والمالية إضافة إلى قانون التعافي المالي، والاستمرار بالمفاوضات مع ، وحسم ملف سلاح وبسط سيطرة كامل أراضيها ومن ضمنها ملف السلاح داخل المخيمات.وذكرت «البناء» أنه بحسب المعلومات فان اورتاغوس ستطلع المرجعيات الرئاسية والقيادات على مسار التحولات الذي يحصل في المنطقة في ضوء القمم التي عقدها الرئيس الأميركي في والتي انضم إليها الرئيس السوري الانتقالي أحمد والرئيس عبر الهاتف، وستؤكد المسؤولة الأميركية على ضرورة أن يلتحق بمسار السلام الذي ستنضم إليه بعد قرار رفع الأميركية عليها.إلا أن أوساطاً مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن المبعوثة الأميركية لن تأتي بمواقف أو بلهجة عالية السقف كما في الزيارة الأولى، وذلك بعد تعرّضها لانتقادات واسعة من مرجعيات سياسية ووصل هذا الاستياء إلى ، وبالتالي من المتوقع أن تنقل أورتاغوس المواقف نفسها لجهة السلاح والإصلاحات لكنة بلغة هادئة ومن دون وضع مهل زمنية بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة. كما لفتت الأوساط إلى أن الموقف الرسمي لن يتغير عما سمعته المبعوثة الأميركية في السابق لجهة ضرورة الضغط على للانسحاب من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق القرار الـ1701 والتأكيد على حصريّة السلاح بيد الدولة من خلال الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله في إطار استراتيجية الأمن الوطني وأن لبنان يقف خلف الموقف العربي في موضوع السلام انطلاقاً من مبادرة السلام العربية في العام 2002.وكتبت" اللواء": كشفت مصادر أميركية أن لم تعد تقبل بغير فكرة التطبيع، من زاوية معادلة جديدة أن لا مساعدات، ولا استثمارات قبل السير باتقافيات ابراهام.وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية...والتسوية المطلوبة من لبنان هي:اولا:التنازل الضمني عن مزارع اذا اراد تجنب التطبيع المباشر.ثانيا:سحب سلاح حزب الله وانهاء دوره العسكري بشكل نهائيثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «امل-حزب الله»، بعد النتائج البلدية في الانتخابات الاخيرة..رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى تتبين نتائج الانتخابات النيابية في العام المقبل.