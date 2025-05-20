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لبنان

اعلان لائحة "أمل البيسارية"

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:25
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أعلنت لائحة غير مكتملة في بلدة البيسارية، باسم لائحة "أمل البيسارية".

المرشحون هم: نزيه علي عيد، علي عباس قزيحة، عدنان مرتضى همام، حسن علي عفيف، أحمد كامل حميدان، محمد محمود شامي، حسين مصطفى جعفر، محمد أحمد يونس، حسين وفيق مشورب، أحمد كامل قطيش.
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يذكر ان عدد اعضاء بلدية البيسارية 15عضوا، وقد اعلنت في وقت سابق لائحة مكتملة باسم" التنمية والوفاء".
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