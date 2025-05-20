اعلان لائحة "أمل البيسارية"

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أعلنت لائحة غير مكتملة في بلدة البيسارية، باسم لائحة "أمل البيسارية".المرشحون هم: نزيه ، قزيحة، عدنان همام، عفيف، حميدان، ، جعفر، ، حسين وفيق مشورب، أحمد كامل .يذكر ان عدد اعضاء بلدية البيسارية 15عضوا، وقد اعلنت في وقت سابق لائحة مكتملة باسم" التنمية والوفاء".