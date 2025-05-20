رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع

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من المتوقع ان يرسل مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى قريبا قبل إحالته على لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا.ورفضا لهذا الرقم "الجائر"، أشارت أوساط عمالية عبر " " إلى ان وفدا من العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر"، مؤكدين ان "الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم".