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لبنان

موظفو المركز التربوي عرضوا مع كرامي شؤون القطاع

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:14
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اجتمعت رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء ، مع وزيرة التريية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في حضور المستشار الدكتور عدنان الأمين، رئيس الرابطة الدكتور علي زعيتر، ونائبته غيتا كفوري، ممثل الرابطة لدى السلطات بريجيت القدوم ، أمين الصندوق جاك قاصوف والعضو الإداري طوني نجم. 
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تم خلال اللقاء البحث في آلية سير المعاملات المالية لضمان حصول الموظفين على المستحقات المالية العائدة لهم من دون تأخير بحسب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، تسوية معاشات الأجراء، إعادة النظر بفروقات سلسلة الرتب والرواتب الصادرة للمركز التربوي منذ العام ٢٠١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٤، بالاضافة الى أمور متعلقة بسير العمل في المركز التربوي". 

وبحسب بيان للرابطة، فقد كان  اللقاء ايجابيا، وأبدت كرامي "كل التفهم بوجهة نظر الرابطة في المواضيع المطروحة، وأكدت  أهمية دور المركز التربوي، واعدة بمتابعة النقاط التي تم طرحها في اللقاء".

من جهته، أثنى زعيتر على "إيجابية الوزيرة، وعلى دورها في قيادة التربية في ظل الظروف الراهنة".
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