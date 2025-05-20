موظفو المركز التربوي عرضوا مع كرامي شؤون القطاع

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اجتمعت رابطة موظفي ومستخدمي للبحوث والإنماء ، مع وزيرة التريية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في حضور المستشار الدكتور عدنان الأمين، رئيس الرابطة الدكتور ، ونائبته غيتا ، ممثل الرابطة لدى السلطات ، جاك قاصوف والعضو الإداري طوني نجم.تم خلال اللقاء البحث في آلية سير المعاملات المالية لضمان حصول الموظفين على المستحقات المالية العائدة لهم من دون تأخير بحسب القرارات الصادرة عن ، تسوية معاشات الأجراء، إعادة النظر بفروقات سلسلة الرتب والرواتب الصادرة للمركز منذ العام ٢٠١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٤، بالاضافة الى أمور متعلقة بسير العمل في المركز التربوي".وبحسب بيان للرابطة، فقد كان اللقاء ايجابيا، وأبدت كرامي "كل التفهم بوجهة نظر الرابطة في المواضيع المطروحة، وأكدت أهمية دور المركز التربوي، واعدة بمتابعة النقاط التي تم طرحها في اللقاء".، أثنى على "إيجابية ، وعلى دورها في قيادة التربية في ظل الظروف الراهنة".