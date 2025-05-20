ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 4 آلاف ليرة و98 اوكتان 3 الاف ليرة والمازوت الف ليرة فيما تراجع سعر قارورة 6 ألاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.370.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.409.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.215.000 ليرة لبنانيةالغاز: 921.000 ليرة لبنانية